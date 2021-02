CAN 2021 U17 : Le Maroc dans le groupe A avec l'Ouganda, la Zambie et la Côte d'Ivoire

La sélection nationale de football des moins de 17 ans évoluera dans le groupe A, avec l’Ouganda, la Zambie et la Côte d'Ivoire, lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, prévue du 13 au 31 mars au Maroc, selon le tirage au sort effectué à Nouakchott.

La première journée se jouera les 13, 14 et 15 mars, la deuxième les 16, 17 et 18 du même mois, alors que la troisième et dernière journée du premier tour se déroulera les 19, 20 et 21 mars.

Douze sélections prendront part à la phase finale en l’occurrence le Maroc, pays organisateur, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, l’Ouganda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.

Le Nigeria évoluera dans le groupe B avec la Tanzanie, l'Algérie et le Congo, alors que le Cameroun évoluera dans le groupe C, avec le Sénégal, le Mali et l'Afrique du Sud.