Covid-19 : L’évolution épidémiologique par provinces influencée par la situation du milieu industriel

Réalisée au sein de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA) de Rabat, une analyse publiée mercredi a tenté de vérifier le lien entre la concentration de l’activité industrielle dans certaines régions du Maroc et le fait que ces dernières soient les plus touchées par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les auteurs indiquent d’ailleurs que «les spécificités territoriales en termes économiques, sociaux et démographiques seraient à l’origine d’une répartition hétérogène de la pandémie et de ses effets au niveau régional». Cette hétérogénéité se remarque également sur les plans social et économique, puisqu’une partie des emplois dans différents secteurs reste menacée par les effets de la crise sanitaire, ce qui questionne la dimension territoriale de la gestion des effets de la pandémie.

Les ouvriers des usines fortement touchés par la pandémie

A la mi-mars 2020, l’émergence de foyers familiaux et industriels d’infections au nouveau coronavirus a signalé le début d’une contamination locale au Maroc, ce qui a poussé à la fermeture des frontières extérieures du pays, la mise en place du confinement sanitaire et la prise de mesures liées à la distanciation physique, au port de masque et à la désinfection régulière. Dans le milieu industriel où l’activité a été maintenue malgré l’état d’urgence, ces exigences préventives ont été respectées à des degrés très différents, ce qui a donné lieu à des foyers importants d’infection à la Covid-19 au sein des usines.

Les résultats de l’analyse, réalisée entre le 2 mars et le 12 mai 2020, montrent en effet que les dix premières provinces les plus touchées par la pandémie sur les 75 que compte le Maroc «concentrent 78% des cas confirmés sur une superficie globale qui ne représente que 2,3% de la superficie totale du Maroc». Dans ces provinces, «le taux de prévalence moyen (0,471 pour 1 000 habitants) est 2,6 fois plus élevé que la moyenne nationale».

Elles concentrent les industries manufacturières du pays et «représentent 49% de l’emploi industriel national». C'est le cas notamment de trois des quatre provinces les plus touchées par la Covid-19, à savoir Casablanca, Tanger-Assilah et Fès, qui comptent des parts de la population active dans l’industrie par rapport aux secteurs d’emploi dans chaque province de respectivement 23%, 33% et 24%, tandis que la moyenne nationale globale indique que 12% des personnes actives dans tout le pays sont dans l’industrie.

Par ailleurs, 21 provinces ont un taux d’infection à la Covid-19 supérieur à la moyenne nationale. Par moment, le taux d’infection le plus élevé a été enregistré dans la province de Ouarzazate, après la découverte d’un foyer infectieux dans le milieu carcéral, où 268 détenus et 64 agents de la prison locale ont été testés positifs.

Les 10 premières provinces les plus touchées par la pandémie sur les 75 au Maroc concentrent aussi 75% des décès liés à la Covid-19. Le taux de mortalité moyen y est d’ailleurs 2,3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Un tiers des provinces contaminées au Maroc, soit 20 sur 60, n’ont enregistré aucun décès, tandis que 14 ont un taux supérieur à la moyenne nationale, notamment dans les chefs-lieux des régions, à savoir Marrakech, Tanger-Assilah, Casablanca, Oujda-Angad et Rabat.

D’autres éléments plus complexes entrent en jeu

Sur la même durée de collecte de données pour l’analyse, 15 provinces n’ont enregistré aucun cas positif à la Covid-19. D’ailleurs, la mesure des taux d’infection a dépendu aussi de la capacité de dépistage. Dans ce registre, les auteurs de l’analyse ont indiqué que le nombre de tests n’a pas toujours été un élément suffisant pour déterminer la situation épidémiologique, surtout par rapport aux cas asymptomatiques.

C’est là où les auteurs de l’analyse indiquent que la situation épidémiologique par provinces est liée en importante partie à l’adaptation des activités économiques aux contraintes la crise sanitaire. Ceci est confirmé aussi par des études antérieures, montrant que le milieu industriel représente globalement un environnement où le risque de propagation de maladies infectieuses est important, par rapport à d’autres secteurs économiques. Mais l’analyse montre aussi que d’autres facteurs influents ont été observés, par rapport à la pandémie de la Covid-19 au Maroc.

Ceci s’observe par exemple à travers la recrudescence de cas dans d’autres provinces qui ne concentrent pas d’industrie, juste après de fortes périodes de déplacements depuis les grands centres urbains.

Evoquant des aspects de la gestion de la crise sanitaire, l’analyse a indiqué que «les politiques publiques mises en œuvre au Maroc pour réduire les effets négatifs de la Covid-19 ont été initiées au niveau national, sans aucune distinction quant aux spécificités des régions».

Pour les auteurs, cette «réponse centralisée de l’Etat» illustre un mode de gouvernance territoriale au Maroc qui, en dépit de la mise en œuvre progressive de la régionalisation avancée en 2015, «a donné aux régions peu de compétences en matière de gestion de la santé et de promotion économique».