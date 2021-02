Eau potable : Une perturbation du service prévue les 27 février et 4 mars à Casablanca

Dans le cadre de la finalisation des travaux de déviation des réseaux d’eau et d’électricité de la gestion déléguée impactés par les futures lignes T3 et T4 du Tramway, Lydec a annoncé ce jeudi avoir programmé une opération d’envergure de raccordement de deux nouvelles conduites structurantes (d’un diamètre de 80 cm - DN800) au réseau d'alimentation en eau potable, au niveau du boulevard Oqba Ibnou Nafiî.

Dans un communiqué, le délégataire précise que cette opération exceptionnelle de raccordement pourrait engendrer une perturbation de l'alimentation en eau potable pouvant aller jusqu'à la coupure. Ainsi, pour une durée de 24 heures, à partir du 27/02/2021 à 20h00 jusqu’au lendemain 28/02/2021 à 20h00, des communes et quartiers à Sidi Bernoussi et Moulay Rachid et dans la Commune de Tit Mellil seront concernés.

La deuxième phase es prévue du 04/03/2021 à 18h00 jusqu’au lendemain 05/03/2021 à 12h00 durant laquelle des perturbations du réseau pourront concerner les quartiers Ahl Loghlam, lotissement Naîim, lotissement Al Baraka, Al Hadika, Attacharouk à Sidi Bernoussi ainsi que la Commune de Tit Mellil dans la province de Médiouna.

Pour mener à bien cette opération d’envergure de raccordement au réseau d’eau potable, réduire ses délais et en limiter l’impact sur les clients, Lydec dit avoir «mis en place un ensemble d’actions opérationnelles ainsi qu’un dispositif de communication envers les clients résidentiels et industriels concernés». Le délégataire précise aussi avoir «engagé tous les travaux préparatoires pour limiter la durée d’interruption du service».

Par ailleurs, un plan de circulation a été validé avec les Services de la Police pour une meilleure organisation des déplacements aux alentours du chantier. Aussi, un dispositif central est mis en place au niveau de Lydec pour la conduite et le pilotage de l’ensemble des opérations.

«Lydec s’excuse auprès des clients impactés pour le désagrément occasionné par cette opération exceptionnelle nécessaire à la préparation de la réalisation des lignes T3 et T4 du Tramway», conclut le communiqué.