Les enseignements à distance de l'Université Al Akhawayn accrédités par l’agence américaine NECHE

Les enseignements en ligne de l'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) ont été accrédités par la New England Commission of Higher Education (NECHE). «Cette reconnaissance fait des enseignements à distance d'Al Akhawayn les seuls dans leur genre en Afrique à être reconnus par l’agence d’accréditation américaine, l'une des plus prestigieuses dans le monde», indique l’AUI dans un communiqué.

Il s’agit aussi d’une récompense de «l’agilité, la qualité et la réussite de la transition opérée par AUI, depuis mars 2020 en réponse au Covid-19, ainsi que les efforts et l’engagement exceptionnel dont a fait preuve toute la communauté d’Al Akhawayn», poursuit la même source.

Le communiqué note que «de gros investissements ont été consentis par l'Université, ses enseignants et son Center of Advancement of Teaching, Learning and Scholarships (ATLAS), qui a soutenu les professeurs à travers, notamment des formations dispensées par des experts d’Al Akhawayn, ainsi que plusieurs experts internationaux». «L’objectif étant de faciliter au maximum la conversion des cours aux nouvelles circonstances qui se sont imposées à nous et de créer des opportunités promouvant l’apprentissage autonome et par l’action, la flexibilité et l’empathie», souligne Dr. Violetta Cavalli-Sforza, qui dirige le centre ATLAS au sein d’Al Akhawayn.

La même source rappelle aussi que «les étudiants d’Al Akhawayn ont été accompagnés principalement via le peer-mentoring - un mentoring assuré par leurs pairs seniors qui ont bénéficié d’une formation et certification internationale».

Cette nouvelle reconnaissance «conforte ainsi l'Université Al Akhawayn dans sa position en tant qu’une locomotive reconnue de l'enseignement supérieur sur le modèle américain dans la région Afrique et Moyen Orient».

Al Akhawayn est l'unique Université en Afrique à disposer de l'accréditation de la New England Commission for Higher Education (NECHE), agence qui évalue et accrédite Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Yale».