Football : Le MAS présente son nouvel entraineur, l’Argentin Miguel Angel Gamondi

L'Argentin Miguel Angel Gamondi, nouveau coach des Jaunes et noirs, succède ainsi à Abdellatif Jrindou, qui vient de se séparer du club. / DR

Le Maghreb de Fès (MAS), qui évolue en Botola Pro D1 Inwi de football, a présenté, mercredi soir à Fès, son nouvel entraineur, l’Argentin Miguel Angel Gamondi. Le nouveau coach des Jaunes et noirs succède à Abdellatif Jrindou, qui vient de se séparer du club.

Lors de la conférence de presse de présentation, l’Argentin s’est dit «conscient de l’histoire et de l’aura» du club de la capitale spirituelle, assurant que son projet s’est fixé des «objectifs ambitieux». Il s’est engagé à conduire le MAS à «redorer son blason sur les plans national et continental, tout en lui imprimant une identité et philosophie de jeu propres».

Le président du club de football, Ismail Jamaie, a souligné, lui, que le choix du nouvel entraineur s’inscrit dans la logique de remettre l’équipe sur les rails du succès. «En s’engageant avec Miguel Angel Gamondi, le MAS se dote d’une nouvelle vision de développement du club et nourrit de grandes ambitions», a-t-il dit, en ne manquant pas de saluer le travail accompli par l’ancien coach Abdellatif Jrindou.

L’Argentin a présenté, à cette occasion, son staff, composé notamment de l’entraineur adjoint, Tariq Chihab, et le conseiller en nutrition sportive, Salaheddine Haddou.

Au Maroc, Miguel Angel Gamondi avait entrainé les équipes du Hassania d’Agadir (HUSA) et du Wydad de Casablanca (WAC).