Bonne performance du Maroc dans l'indice 2020 de sécurité alimentaire de l’EIU

L'Economist Intelligence Unit (EIU) a publié, cette semaine, son indice mondial de la sécurité alimentaire (GFSI), qui prend en compte les problèmes d'accessibilité, de disponibilité, de qualité et de sécurité alimentaire, ainsi que de ressources naturelles et de résilience dans un ensemble de 113 pays du monde. Cet indice est un modèle d'analyse comparative quantitative et qualitative dynamique construit à partir de 59 indicateurs uniques.

L’édition 2020, la neuvième du GFSI, intègre la catégorie «Ressources naturelles et résilience» qui évalue l'exposition d'un pays aux impacts d'un changement climatique, sa vulnérabilité aux risques liés aux ressources naturelles, et comment le pays s'adapte à ces risques, qui ont tous un impact sur l'incidence de l'insécurité alimentaire dans un pays.

Le Maroc se classe dans la catégorie des pays ayant une bonne performance, en occupant le 57ème rang sur 113 pays, avec un score de 62 points. Dans le détail, le royaume se classe au 44ème rang mondial pour les ressources naturelles et résilience, à la 50e place pour l'accessibilité et au 57ème rang pour la qualité et la sécurité alimentaire. Il figure aussi à la 57e place pour ce qui est de la disponibilité.

La bonne performance du Maroc est expliquée par 7 points forts, où le score du Maroc était supérieur à 75 points sur 100. Il s’agit du changement des coûts alimentaires moyens (100 sur 100), l’approvisionnement suffisant (99,3), l’accès aux marchés et services financiers agricoles (93,7), la disponibilité des micronutriments (93,4), la proportion de la population sous le seuil de pauvreté mondial (91,7), la sécurité alimentaire (80) ainsi que les programmes de sécurité alimentaire (75).

Première place en Afrique et 7e dans la région MENA

En revanche, le royaume est appelé à faire des efforts pour faire face à trois défis majeurs, à savoir la volatilité de la production agricole, l’engagement politique en matière de sécurité alimentaire et d'accès ainsi que la recherche et développement agricole, poursuit le rapport.

Comparé à ses voisins, le Maroc se classe 8ème dans la région Maghreb-Moyen orient, derrière Israël (8e place mondiale), le Koweït (33e), le Sultanat d'Oman (34e), le Qatar (37e), l'Arabie saoudite (38e), les Émirats arabes unis (42e), Bahreïn (49e). Au niveau du continent africain, le Maroc se classe à la première place, devant l'Algérie (58e), la Tunisie (59e), l'Égypte (60e), l'Afrique du Sud (69e), le Botswana (74e) et le Ghana (77e).

Globalement, la Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas occupent les trois premières places du monde dans l'indice, tandis que le bas du classement est occupé respectivement par la Zambie, le Soudan et le Yémen.

L’édition 2020 de l’indice mondial de la sécurité alimentaire indique que des ressources adéquates et une mise en œuvre efficace des filets de sécurité alimentaire peuvent protéger les groupes vulnérables. «Positivement, le dernier indice révèle que 110 des 113 pays disposent d'un filet de sécurité alimentaire», se félicitent ses rédacteurs. Ces derniers constatent aussi que plusieurs pays ont fait des progrès significatifs en veillant à ce que leurs populations aient accès aux micronutriments essentiels.

Le rapport plaide aussi pour un engagement politique en faveur de l'adaptation, de l'innovation technologique et de la R&D agricole qui peut aider les pays à se préparer aux risques environnementaux imminents impactant leur sécurité alimentaire.