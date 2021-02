Tomate marocaine : L'Espagne appelle l’UE à la «vigilance»

Le gouvernement espagnol a exhorté Bruxelles par écrit à «une extrême vigilance sur le respect de l'accord» signé par l'Union européenne (UE) et le Maroc. Dans des déclarations à la presse espagnole, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Fernando Miranda a invité l’UE à «s'assurer que les conditions convenues concernant l'importation de tomates en provenance du pays voisin soient respectées».

Le responsable a rappelé que les organisations agricoles andalouses ont mis en garde contre une «grave altération» du marché européen de la tomate, évoquant une «offre excédentaire dérivée de produits d'autres pays non membres de l'UE». Depuis Séville, où il a participé à une réunion avec des représentants d'agriculteurs de la région, Fernando Miranda a néanmoins reconnu des «problèmes» dans la production de tomates à Almería en raison des changements de température et des problèmes logistiques, ces derniers mois.

Il a dans ce sens souligné que ce cas reflète «la nécessité de se moderniser et d'être plus efficace» dans la production de fruits et légumes en Espagne, qui est principalement concentrée dans le sol d'Almeria. Le responsable gouvernementale a également rappelé que l'exécutif a inscrit dans son plan de relance économique un investissement de 122 millions d'euros pour «mettre les cultures sous serres dans une meilleure situation concurrentielle».