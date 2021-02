PJD vs Intérieur : Un tribunal donne raison au maire d'Errachidia contre le wali de Drâa-Tafilalet

Le wali de Drâa-Tafilalet et gouverneur de la province d'Errachidia, Yahdih Bouchaab. / DR

Le tribunal administratif de Meknès a rendu, mercredi, son verdict concernant le bras de fer entre la mairie d’Errachidia et le Wali de la région Drâa-Tafilalet. Ainsi, la justice a donné raison à Abdellah Hennaoui, président de la commune d'Errachidia, en annulant la décision du Wali de la région de Draa-Tafilalet, Yahdih Bouchaab qui a refusé d’approuver le budget de la commune pour l’année 2021.

La cour a ainsi considéré que la gestion des recettes et des dépenses de la commune sont du ressort du président de la commune, conformément au document budgétaire de celle-ci, et ses dispositions juridiques et que le Wali de la région est ainsi appelé à approuver le budget.

Cette décision a été qualifiée de «victoire» par Abdellah Hennaoui, qui a affirmé que la justice administrative s’est placée en tant que «protectrice de la démocratie locale contre tout abus», rapporte Alyaoum 24. En août dernier, le maire d’Errachidia avait accusé le wali de la région d’ingérence injustifiée dans les décisions de la commune.

A rappeler que le bras de fer entre le PJD et le Wali dépasse même la commune d’Errachidia et s’étend à la présidence de la région de Drâa-Tafilalet que préside le parti au pouvoir, ce qui a entravé plusieurs sessions de ce conseil.