Covid-19 : Moderna lance des tests pour deux nouveaux vaccins dédiés au variant sud-africain

La société biotechnologique Moderna, basée au Massachusetts, a annoncé mercredi qu'elle avait expédié, sur des sites de test, une nouvelle version de son vaccin Covid-19 déjà autorisé aux Etats-Unis. Le nouveau vaccin fait partie d'une stratégie en trois volets que la société adopte pour lutter contre les nouveaux variants qui rendent le Sars-CoV-2 plus infectieux, indique Time Magazine. La société américaine prévoit ainsi de tester cette version chez les participants aux premiers essais du vaccin original, vaccinés il y a six à 12 mois, ainsi que chez des individus non vaccinés.

Moderna étudie l'ajout d'une troisième dose après le schéma actuel à deux doses du vaccin de Moderna, qui a une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis. «Les données antérieures de l'entreprise ont montré que si son vaccin d'origine continuait de fournir une protection suffisante contre la Covid-19, cette protection était quelque peu diminuée contre le variant sud-africain. Cette étude examinera si l'ajout d'une troisième dose du vaccin peut augmenter les anticorps anti-virus à des niveaux qui fourniraient la même protection que le régime à deux doses mis en place contre le virus non muté», explique-t-on.

La société teste également deux nouveaux vaccins. Le premier est développé spécifiquement contre le variant sud-africain et basé sur la technologie de l'ARNm, ce qui permet à l'entreprise de développer rapidement de nouvelles versions simplement en modifiant les informations génétiques programmées dans le vaccin. Dans les essais initiaux, Moderna testera ce nouveau vaccin comme troisième dose après l'administration de deux doses du vaccin original.

De plus, ses scientifiques testent également un autre nouveau vaccin qui combine l'original et la nouvelle version conçue pour protéger contre le variant B.1.351 et qui serait également utilisé comme troisième dose après deux doses du vaccin original. Moderna prévoit aussi d'étudier ces deux nouveaux vaccins en tant que vaccins autonomes pour tester leur efficacité contre le variant sud-africain.

Ces études sont menées «par prudence», a indiqué l’entreprise, en rappelant que son vaccin d'origine offre toujours une forte protection contre la maladie Covid-19.