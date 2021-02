Le premier épisode de l’émission «Al Milaf» sur 2M consacré aux accidents de la circulation

La chaîne 2M consacrera, jeudi prochain, le premier numéro de sa nouvelle émission d'enquêtes «Al Milaf» aux accidents de la circulation. L’émission mensuelle, présentée par Khadija Akray, avec une rédaction en chef assurée par Youssef Zouitni et Adil Benmoussa, proposera ainsi trois enquêtes.

Selon un communiqué de la deuxième chaîne nationale, la première, intitulée «Un bien pour un mal» se penche sur les triporteurs. Introduit au Maroc pour dynamiser le transport des marchandises et créer des emplois, il est la cause de 45% des accidents en milieu urbain. La deuxième s’intéresse au «terrible combat des accidentés de la route face aux assurances» tandis que la troisième revient sur le drame de Tizi N'Tichka, survenu en 2012 lorsqu’un car de transport de passagers reliant Ouarzazate à Marrakech tombe dans un ravin, causant la mort de 42 personnes.

«Au Maroc, la route tue et les chiffres font peur. Certains parlent de guerre civile, d'autres d'absence de civisme et de respect du code de la route. Chaque année, le Maroc enregistre plus de 3 000 morts dans les accidents de la route, des dizaines de milliers de blessés et des dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de dirhams.»