Maroc-Israël : Réunion des directeurs de plusieurs ministères

La normalisation entre Rabat et Tel-Aviv a franchi, ce mercredi 24 février, une nouvelle étape. Les directeurs marocains des ministères des Affaires étrangères, du Tourisme, de l'Energie, de l'Agriculture, de l'Industrie et de l'Eau se sont réunis avec leurs homologues israéliens, indique sur Twitter le chef du bureau de liaison israélien à Rabat, David Gorvin.

سعدت يوم أمس الثلاثاء بقرار تشكيل مجموعات عمل بين إسرائيل والمغرب في مختلف المجالات خلال

اجتماع مدراء وزارات الخارجية، السياحة، الطاقة، الزراعة، الصناعة، المياه والعلم.

Cette réunion concrétise, en effet, les engagements pris à l’occasion de l’entretien du 29 janvier entre le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, et le conseiller à la sécurité́ nationale d’Israël, Meir Ben Shabbat. Les deux responsables se sont mis d’accord «pour mettre en place des groupes de travail qui s’attèleront à la conclusion d’accords de collaboration dans de nombreux domaines, notamment les investissements, l’agriculture, l’eau, l’environnement, le tourisme, la science, l’innovation et l’énergie».



Le royaume et Israël ont annoncé, le 10 décembre, la reprise de leurs relations diplomatiques, après une rupture de deux décennies.