Maroc - UE : Une réorientation des aides pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19

En 2020, l’Union européenne a alloué 450 millions d’euros de subventions pour les secteurs vitaux, au Maroc, notamment la santé, la protection sociale et l’éducation. En présentation du bilan de la Délégation de l’UE au Maroc, l’ambassadrice européenne au Maroc Claudia Wiedey a en effet indiqué que la coopération avec le royaume a été marquée cette année-là par un partenariat solidaire sans précédent.

En matière de santé, l’ambassadrice a souligné que la moitié du nouveau programme d’appui au secteur de la santé «a été consacrée au compte d’affectation spécial Covid». En tout, 77,7 million d’euros ont été mobilisée en urgence dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Une réorientation vers les secteurs sociaux

Ce budget a servi à l’achat du matériel médical et hospitalier (1 000 lits de réanimation, 550 respirateurs, plus de 800 000 kits de test, plusieurs équipements de radiologie), à l’acquisition de médicaments et de produits pharmaceutiques, ou encore au «renforcement des capacités du ministère de la Santé».

Au niveau social, les aides ont également appuyé celle que le Maroc a apportée aux foyers vulnérables et aux entreprises en difficulté. «L’appui européen dédié de 105 millions d’euros ainsi que la réorientation d’une partie du financement à l’appui de la protection sociale vers une tranche exceptionnelle de 37,2 millions ont permis de financer les dépenses du fonds Covid-19 et d’accompagner les mesures prises par le Maroc», a encore indiqué la représentante.

Par ailleurs, cette aide a permis aussi d’atténuer les dépenses de transferts pour les ménages en période de confinement, y compris pour les salariés de l’informel en arrêt d’activité, en plus d’appuyer les garanties financières pour les entreprises en difficultés. Ainsi, 6,7 millions de ménages ont bénéficié de ces transferts. 3,3 millions parmi eux sont considérés chroniquement pauvres.

Aussi, plus de 3 millions de salariés du privé ont reçu des indemnités forfaitaires mensuelles entre mars et juin 2020.

Un accompagnement de la société civile et des communautés migrantes

La société civile a également bénéficié de l’appui durant la pandémie, avec l’accompagnement des actions bénévoles des associations dans plusieurs régions du pays. Cet processus a été réorientés vers la facilitation de distribution de milliers de colis alimentaires, au bénéfice de familles vulnérables et de mères célibataires.

Cette aide est allée aussi à l’appui psychosocial à travers une assistance directe aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité et aux femmes victimes de violences. Le volet migratoire a été aussi inclus à cette aide, ave la prise de mesures dans le cadre des programmes financés par l’UE, notamment le Programme régional de développement et de protection en Afrique du Nord.

De plus, un accompagnement spécifique des enfants migrants scolarisés a également été assuré via téléphone et en ligne, en plus de l’accompagnement psychosocial d’enfants, des mères célibataires et de mineurs isolés.

Pour l’année 2021, la perspective consiste en premier lieu à un engagement de l’UE avec le Maroc pour venir à bout de la relance post-pandémie, «avec la transition vers une société et des modes de consommation plus durables, un renforcement de l’ambition des politiques et la mise en œuvre des stratégies climatiques, la mise en avant des opportunités économiques d’une économie plus verte et propre et le renforcement de la coopération régionale», indique la DUE.

L’idée est aussi de «libérer le potentiel économique, s’adapter aux enjeux révélés par la pandémie, se saisir des opportunités» et «reconstruire en mieux en luttant contre le changement climatique».