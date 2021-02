Covid-19 : Ouverture de deux centres de vaccination supplémentaires à Marrakech

Le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou a procédé, mardi dans la cité ocre, à l'ouverture de deux centres de vaccination supplémentaires contre le nouveau coronavirus (Covid-19) et ce, dans le cadre des efforts inlassables déployés en vue de renforcer la logistique dédiée à cette opération nationale d'envergure et d'assurer sa réussite à l’échelle régionale. Il s’agit de deux stations de vaccination aménagées au sein des salles couvertes de Moulay Rachid, à Hay Mohammadi, et de M’hamid.

A cette occasion, le weli s’est informé de près de toutes les mesures organisationnelles et logistiques prises au niveau de ces deux centres ayant commencé à accueillir, dès ce mardi matin, les habitants de la ville. Au cours de cette visite, le wali de la région était accompagné du secrétaire général de la préfecture de Marrakech, du chef de la division des affaires intérieures et des autorités locales compétentes, ainsi que des cadres de santé chargés de veiller au bon déroulement de cette vaste opération vaccinale.