Espagne : Yassine Bounou, invaincu 527 minutes, bat un record historique à Séville

Le portier international marocain Yassine Bounou, sociétaire de FC Séville, a battu lundi un record historique du club andalou lors du match qui a opposé son équipe à Osasuna et s’est soldé par une victoire des coéquipiers de En-Nesyri (0-2).

En fait, avec 527 minutes invaincu, Bounou a battu un record établi par le gardien de but mythique portugais Beto lors de la saison footballistique 2014/2015 qui passé 516 minutes sans ramasser un ballon de l’intérieur de son but. Par la même occasion, Bounou a dépassé également le gardien de but historique de FC Séville, Andrès Palop qui a accumulé 511 minutes sans encaisser aucun but en Liga lors de la saison 2008.

Le dernier but encaissé par le gardien de but marocain remonte au 19 janvier dernier lors de la rencontre qui a opposé FC Séville à Alaves.

Avec ses parades spectaculaires, Bounou est l’un des artisans de la bonne saison des Sévillans, troisièmes en championnat derrière les deux équipes de Madrid, l’Atletico et le Real.