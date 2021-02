Panique chez l’agence de presse algérienne qui titre sur la marocanité du Sahara

Friande d’informations hostiles à l'intégrité territoriale du Maroc, l’agence Algérie Service presse (APS) a l’autocensure facile. Probablement par inadvertance, l’agence a reconnu, ce mardi, la marocanité du Sahara, au moins pour un court instant.

Intitulée «L’administration américaine renouvelle son soutien à la piste internationale pour résoudre le conflit au Sahara marocain», la dépêche a ainsi repris les déclarations du porte-parole du département d'État américain, Ned Price, de la veille, en qualifiant le Sahara de marocain à deux reprises, dans le titre et le chapô. Dans ce sens, l'agence de presse officielle algérienne a rapporté que le responsable américain a annoncé que son pays «continuera à soutenir la piste internationale afin de parvenir à une solution juste et durable du conflit au Sahara marocain».

Si le rédacteur de la dépêche, son correcteur et le responsable de publication ont sans doute senti leurs oreilles siffler avec cette «entorse» aux éléments de langage officiel à Alger -à l'instar du Polisario- décrivant la présence du Maroc au Sahara comme «occupation», l’APS a rapidement rectifié le tir. L’information a vite été supprimée et remplacée par une autre, plus hostile et plus conforme à la politique étrangère de l'Algérie.