Huiles de table au Maroc : Le PPS appelle le gouvernement de protéger le pouvoir d’achat des citoyens

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a estimé, mardi, que la récente augmentation des prix de l’huile de table au Maroc «ajoutent des charges supplémentaires aux citoyens». Dans un communiqué à l’issue de sa réunion hebdomadaire, l’organe du parti a averti que «la question est liée à un produit de consommation de base, qui reste essentiel pour les Marocains».

Le Parti du livre a estimé que l'affaire appelle à «l'intervention du gouvernement afin de trouver des formules appropriées, à travers le dialogue avec les producteurs, pour contrôler et surveiller ces prix et maintenir leur stabilité, en tenant compte de la détérioration des conditions sociales des familles et des groupes vulnérables». «Ces augmentations surviennent à la lumière d’une situation exceptionnelle et dans le contexte de la crise économique et sociale résultant de la pandémie de Covid-19, avec ses terribles répercussions sur le pouvoir d'achat des citoyens, en particulier avec la perte importante d'emplois et la baisse significative des revenus des individus et des familles», rappelle la formation politique de Mohamed Nabil Benabdallah.

Plus largement, le PPS a appelé à accorder de l’attention à «l'augmentation significative récemment observée pour les prix d'un certain nombre de biens de consommation de base». «Cela oblige le gouvernement à assumer sa responsabilité, à travers la mise en œuvre de tous les mécanismes disponibles, afin de rationaliser et contrôler la liberté des prix, en tenant compte des difficultés sociales rencontrées par la plupart des familles marocaines», conclut-il.