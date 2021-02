Autoroutes : Un poste de secours autoroutier inauguré à Bouznika

Le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a procédé, mardi, à l’inauguration du poste de secours autoroutier de Bouznika, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la Direction générale de la Protection civile (DGPC) et la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

La réalisation de cette structure vient en consolidation de la stratégie d’ADM en matière de sécurité autoroutière, qui s’appuie, d’une part, sur la mise en œuvre des moyens matériels, technologiques et humains nécessaires, et d’autre part, sur la collaboration étroite avec tous les acteurs qui interviennent sur le réseau autoroutier.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment du directeur général de la Protection civile, le général de division Abdelkrim Yaacoubi, et du directeur dénéral d’ADM, Anouar Benazzouz.

Cette inauguration sera suivie, par la mise en service, de huit autres postes de secours autoroutiers à Tanger, Larache, Tit Mellil, Sala Al Jadida, Berrechid, Safi, Marrakech et Argana, en plus de deux autres en cours de construction à Amskroud et Khouribga, indique un communiqué d’ADM, notant que l’enveloppe budgétaire allouée à cette opération en 2020-2021 s’élève à 30 millions de dirhams.

A la fin de 2021, ADM et la DGPC auront construit et équipé 16 postes de secours sur le réseau autoroutier national, un dispositif permettant d’améliorer significativement la durée d’intervention des équipes de la Protection civile sur le réseau autoroutier.