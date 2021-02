Strasbourg : Les musulmans indignés après un tag anti-islam sur une mosquée

Un jeune homme de 21 ans, proche de Génération identitaire, a reconnu mardi être l'auteur d'un tag anti-islam sur la palissade d'une mosquée en construction, quartier de la Meinau à Strasbourg. Placé en garde à vue, l’étudiant strasbourgeois qui aurait participé il y a quelques jours à la manifestation de Génération Identitaire, sera jugé en avril prochain, rapportent l’AFP et France Bleu.

L'inscription «Non à l'islam, ça va au bled», tracée en grandes lettres noires, a été découverte, lundi, sur la palissade du chantier de la Grande mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg. Stoppé par des passants à Strasbourg en plein tag ce lundi, l'étudiant a été placé en garde à vue jusqu'à mardi après-midi.

L'inscription visant la religion musulmane et non la communauté musulmane, il n'est pas poursuivi pour provocation à la haine raciale mais pour «dégradation par tag», a expliqué le Parquet de Strasbourg. Il encourt 3 750 euros d'amende.

Son acte et la poursuite ont fait réagir plus d’un. Sur sa page Facebook, la Grande mosquée Eyyûb Sultan de Stratsbourg a estimé que «cet incident reflète le climat délétère que traverse la France aujourd'hui». «La banalisation des propos ciblant les musulmans dans les discours médiatiques désinhibent les ennemis du vivre-ensemble», a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, les élus de l'ensemble des groupes politiques représentés au conseil municipal de la Ville de Strasbourg ont condamné «unanimement et avec la plus grande fermeté tout acte islamophobe ou xénophobe» et rappellent que «chacun(e) doit pouvoir vivre sa foi sans discrimination».

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a aussi condamné l’acte, en exprimant «son soutien et sa solidarité aux fidèles et aux responsables de la mosquée face à cette provocation méprisable».

Le CFCM condamne fermement les inscriptions islamophobes découvertes dans le chantier de la grande mosquée d’Eyyûb Sultan à Strasbourg et exprime son soutien et sa solidarité aux fidèles et aux responsables de la mosquée face à cette provocation méprisable. — CFCM (@CfcmOfficiel) February 23, 2021

Pour sa part, Daniel Holtgen, représentant spécial sur la haine et les crimes de haine antisémites et antimusulmans du Conseil de l’Europe s’est dit «très triste» de voir le tag. «Il y a encore du chemin afin que nous apprenions à vivre ensemble en respectant la diversité des uns et des autres», a-t-il ajouté.

Très triste de voir des graffitis #antimusulmans aujourd’hui sur le site de la nouvelle mosquée de #Strasbourg.

Il y a encore du chemin afin que nous apprenions à vivre ensemble en respectant la diversité des uns et des autres. https://t.co/zdHKsnQ1ee — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) February 23, 2021

De son côté, l’écrivaine et sociologue Kaoutar Harchi a rappelé que l’étudiant n’a pas été condamné pour provocation à la haine raciale. «Les musulman.es sont moins protégé.es que les palissades», a-t-elle contesté.