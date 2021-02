Entretien entre Nasser Bourita et le secrétaire général du CCG

Le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu avec le secrétaire général du Conseil de Coopération des Etats du Golfe, Nayef Falah Mubarak Al-Hajraf, le mardi 23 février par visioconférence.

A cette occasion, Nasser Bourita a exprimé la volonté du Maroc «de continuer à travailler avec le secrétariat général «afin de développer le partenariat, en inaugurant une nouvelle étape de coopération basée sur une approche participative susceptible de renforcer les relations politiques, économiques, commerciales et humaines entre les deux parties», indique la MAP.

Pour sa part Al-Hajraf a «réitéré la ferme position des États du CCG en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de son intégrité territoriale, considérant que toute solution à ce conflit régional ne peut avoir lieu que dans le cadre de la souveraineté et l'unité du Royaume du Maroc».

Le chef de la diplomatie marocaine a répondu en réaffirmant «le soutien du Royaume du Maroc à la sécurité et à la stabilité des États du Golfe, et son rejet de toute menace pesant sur ses pays frères».

Lors du dernier sommet du CCG, du 5 janvier dans la province d’Al Ola en Arabie saoudite, les six monarchies ont insisté sur «l’importance du partenariat stratégique entre le Conseil et le Royaume du Maroc» et appelé à le «consolider».