Des eurodéputés pro-Polisario demandent la suspension des accords de pêche et commerce avec le Maroc

Nouvelle offensive d’eurodéputés pro-Polisario contre le Maroc. Un groupe de parlementaires ont apposé leurs signatures à une lettre sollicitant du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, de «condamner la répression du Maroc contre les civils sahraouis».

La missive, une autre initiative de l’Espagnol Miguel Urbán Crespo (Podemos), demande à la commission européenne de prendre des sanctions contre «les violations des droits de l'Homme commises par» le royaume dans la province. Aussi, ils réclament la «suspension de l'accord de commerce et de pêche et le financement que le Maroc reçoit en termes de voisinage et d'investissements».

«La Commission européenne ne peut rester impassible face à l'escalade répressive subie par la population sahraouie dans les territoires occupés. Nous demandons que l'accord sur le commerce et la pêche avec le Maroc soit suspendu et que le gouvernement (de coalition de gauche en Espagne, ndlr) prenne activement part à cet effort», a écrit Miguel Urbán sur Twitter.

Les eurodéputés sollicitent également de Bruxelles de «contribuer de manière décisive à la célébration du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, comme prévu depuis des décennies dans le Plan de règlement pour le Sahara occidental».