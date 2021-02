Ceuta : Le rapatriement de 100 Marocains bloqués se fera «très prochainement»

La délégation du gouvernement espagnol à Ceuta a annoncé, lundi, qu’une opération humanitaire de rapatriement d’une centaine de Marocains bloqués dans la ville depuis le début de la crise sanitaire se fera «très prochainement». Citée par El Faro de Ceuta et Ceutaldia, la déléguée gouvernementale Salvadora Mateos, a ainsi assuré être «en contact avec le Maroc» pour que ce rapatriement se déroule «prochainement et plus rapidement que prévu».

Elle a ajouté qu’environ 100 Marocains figurent déjà sur une liste établie par les autorités espagnoles et qui ont formellement exprimé leur volonté de rentrer dans leur pays. «Nous maintenons le contact et avec les discussions avec les autorités marocaines, je pense que cette opération pourra être menée bientôt», a-t-elle assuré.

Interrogée sur d’autres questions en lien avec le Maroc, Salvadora Mateos a réitéré le fait que «la frontière de Tarajal ne va pas s'ouvrir, tant que la situation de la pandémie se poursuivra avec ses chiffres actuels». Elle a également déclaré qu’elle ne dispose pas d’information concernant l’opération de traversée du détroit (OPE) prévue cet été.

Bien que fermée depuis mars dans le cadre des mesures visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, la frontière de Ceuta avec le Maroc s'est ouverte à deux occasions, en mai et en septembre de l'année dernière, pour rapatrier des Marocains bloqués dans cette ville.