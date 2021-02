Guercif : Arrestation d’un homme soupçonné d’avoir violé et mis enceinte une fille de 12 ans

Les autorités de sécurité de Guercif ont réussi à arrêter, lundi, un homme soupçonné d’implication dans le vil et la grossesse non désirée d’une jeune enfant âgée d’à peine 12 ans. Selon des sources médiatiques, l’auteur présumé est âgé de 34 ans et est voisin de la famille de la victime qui vit dans le quartier de Hamriya. L’homme a également des antécédents dans la vente de drogues.

L’affaire a éclaté vendredi lorsque l’enfant a été transférée à l'hôpital après avoir ressenti des douleurs dans l'abdomen suite à la consommation de plantes médicinales. Ces dernières lui auraient causé une fausse couche. Un médecin de l'hôpital a découvert que la mineure était enceinte depuis au moins de quatorze semaines. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'affaire.

Les mêmes sources précisent que l’auteur du viol ayant conduit à cette grossesse a été ainsi identifié après avoir prélevé des échantillons d'ADN du fœtus.