Au Royaume-Uni, les excellents résultats du vaccin AstraZeneca sur les personnes âgées

Les premiers résultats du programme de vaccination contre le coronavirus dans le Royaume-Uni suggèrent un impact «spectaculaire» sur la prévention des maladies graves ; selon une recherche menée par le Public Health Scotland. Ainsi, quatre semaines après la première dose, les admissions à l'hôpital ont été réduites de 94% pour les injections AstraZeneca, écrit la BBC.

Les données préliminaires du projet EAVE II couvrent 1,14 million de vaccins administrés en Ecosse entre le 8 décembre et le 15 février. Elles indiquent que parmi les personnes âgées de plus de 80 ans, il y a eu une réduction globale de 81% du nombre d'admissions à l'hôpital. L'étude a ainsi examiné le nombre d'admissions à l'hôpital avec la Covid-19 parmi cette population et l'a comparé à ceux admis qui n'étaient pas vaccinés.

Au total, il y avait un peu plus de 8 000 personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital, mais seulement 58 personnes faisant partie du groupe vacciné après les quatre semaines. Le chercheur principal, le professeur Aziz Sheikh, a déclaré que les résultats étaient «très impressionnants» et que les deux vaccins fonctionnaient «de façon spectaculaire». «Ces résultats sont très encourageants et nous ont donné de bonnes raisons d'être optimistes pour l'avenir», a-t-il ajouté.

Les essais d'AstraZeneca ont porté sur un intervalle de dosage plus long, de sorte qu'il y avait plus de confiance à propos de ce vaccin. Le Dr Josie Murray, de Public Health Scotland, a déclaré que les résultats étaient des «nouvelles brillantes» suggérant que le programme de vaccination fonctionne. Les données indiquent aussi qu'une première dose du vaccin d’AstraZeneca ou de celui de Pfizer «empêche la plupart des gens de tomber gravement malades», ajoute la BBC.

L'étude n'a suivi que ceux qui avaient été admis à l'hôpital, leur statut de vaccination ainsi que le risque de tomber gravement malade. Bien que d'autres études similaires soient en cours au Royaume-Uni, ces données sont considérées comme extrêmement encourageantes, conclut-on.