Mosquée vandalisée à Murcie : L’heure à la dénonciation pour la communauté marocaine

L'association des travailleurs immigrés marocains (ATIM), à dénoncé, ce lundi, un acte de vandalisme ayant visé, la veille, la mosquée de la ville de San Javier de Murcie. «Nous ne sommes pas conscients de la portée ou de l'intention de cette agression, ni de ses auteurs idéologiques et matériels ou de leurs motivations. La seule chose qui nous rassure est le soutien de la société de San Javier, où tous ses citoyens vivent en harmonie», indique un communiqué de l'ONG.

L'ATIM a ainsi critiqué un «acte de nature violente» qui «ne rompra pas la coexistence entre les habitants de la ville». Pour elle, «la violence qui est vécue dans ce pays ces derniers jours et les déclarations inappropriées et irrespectueuses de certains dirigeants politiques vis-à-vis des immigrés peuvent servir d'excuse, inciter, encourager ou faire en sorte que les auteurs de violences se sentent soutenus». «Mais c’est précisément contre ceux-ci, et ces attitudes xénophobes et haineuses que tous les habitants de San Javier doivent se battre, indépendamment de leur origine ethnique ou de leurs croyances religieuses», poursuit l’association. «Nous devons le faire sans tomber dans les provocations, plus unis, solidaires et dans la coexistence.»

ATIM assure qu’elle mettra en évidence le fait que «l'islam est un appel à la paix, à l'amour, à la solidarité et à la tolérance» et qu’elle fera face à ceux qui «essaient de pervertir ses valeurs et principes».