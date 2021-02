Musique : La chanteuse Oum donne un premier concert en ligne

La chanteuse Oum donnera un concert en ligne et en première, mercredi 24 février à 18h (heure du Maroc), via la chaîne YouTube et la page Facebook de la Fondation Culturelle d’Abou Dhabi, qui organise l’évènement. L’occasion de jouer les morceaux de son dernier album intitulé «Daba» (maintenant), sorti le 30 août 2019.

Ce cinquième album d’Oum a été enregistré à Berlin. Il comprend des arrangements électroniques discrets qui se mêlent à l’acoustique devenue une marque de fabrique de la chanteuse. La direction artistique de l’ensemble de cette œuvre est signée par la poétesse, chanteuse et luthiste palestinienne Kamilya Jubran.

«Oum a fait son chemin dans les cœurs et l’histoire avec des voix incroyables et les sons de son pays natal. L’auteur-compositeur-interprète marocaine écrit en Darija, le dialecte natif de l’arabe marocain, et est associé au mouvement de musique urbaine Nayda», rappellent les organisateurs du concert.