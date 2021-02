Banque de projets : 52 conventions d'investissement pour 4,2 MMDH signées à Rabat

La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. / DR

Un total de 52 conventions d'investissement d'un montant global de 4,2 milliards de dirhams (MMDH) ont été signées, lundi à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Sur les 52 conventions, 14 concernent le secteur du textile et portent sur la réalisation de projets visant, entre autres, la fabrication de matelas et accessoires de sommeil, de tissu non tisse lamine , le tissage à jet d'eau et la confection d'articles à base de grosse maille et maille fine.

Dans le secteur chimie-parachimie, ce sont 11 conventions qui ont été signées dans différentes filières, notamment la pharmacie, la chimie organique et la plasturgie. Les projets visent la fabrication de médicaments génériques et biosimilaires, de produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de détergents et de revêtement plastique.

Le secteur de l'industrie mécanique et métallurgique a, lui, fait l'objet de 7 conventions, contre 6 pour le secteur de la plasturgie, 6 conventions pour le secteur agroalimentaire, 5 pour le secteur de l'industrie des matériaux et 3 autres pour l'industrie du bois, de l'électroménager et électronique et du naval.

«Ce deuxième lot de projets d'investissements, témoigne de l'engouement que connait la banque de projets et atteste de son rôle important en tant que levier d'accélération de l'investissement industriel, du développement de la fabrication locale et de la promotion de l'entrepreneuriat», a relevé le ministre, notant que ce même lot, qui représente un chiffre d'affaires total à terme additionnel de 10,4 MMDH, constitue un potentiel de substitution à l'import de 7,3 MMDH.

Après son lancement, le 25 septembre dernier, la banque de projets en ligne, composée de 200 projets, représente l'un des piliers de la stratégie de relance industrielle post-Covid-19 ayant pour objectif de stimuler et d'accompagner la dynamique de relance industrielle en vue d'encourager les produits marocains répondant aux besoins du marché local et de l'export.