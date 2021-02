Variants de la Covid-19 : Le Maroc suspend ses vols avec la Turquie et la Suisse

Les autorités marocaines ont annoncé, ce lundi, la suspension des vols en provenance et à destination de la Turquie et la Suisse. Dans un communiqué, la page officielle de l'Ambassade de Turquie à Rabat a indiqué que cette décision intervient «dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 et les critères du ministère de la Santé du Maroc».

«Le Gouvernement du Maroc a décidé de suspendre les vols à destination et en provenance de certains pays dont la Turquie, ainsi que l’entrée des passagers, à partir d’aujourd’hui (22 février) à 24h00 pendant une période de 15 jours», poursuit le communiqué. «Les développements sur le sujet seront annoncés par notre ambassade», conclut-il.

⚠️‼️FAS’IN TÜRKİYE’YLE OLAN HAVAYOLU ULAŞIMINI GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALMASINA İLİŞKİN DUYURU



⚠️‼️إعلان حول تعليق المغرب لرحلاته الجوية مؤقتاً مع تركيا⚠️‼️



⚠️‼️ANNONCE SUR LA SUSPENSION TEMPORAIRE DES VOLS À DESTINATION ET EN PROVENANCE DE LA TURQUIE⚠️‼️ pic.twitter.com/QZ7ixcnI0j — Ambassade de Turquie (@TCRabatBE) February 22, 2021

Pour sa part, l’ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer a indiqué sur son compte Twitter que «tous les vols de et vers la Suisse à destination et en provenance du Maroc sont temporairement suspendus par décision des autorités marocaines à partir de ce jour 22 février à minuit». «Cette décision sera évaluée tous les 15 jours», a-t-il ajouté.

URGENT‼️Tous les vols de & vers la Suisse??à destination & en provenance du Maroc ??sont temporairement suspendus par décision des autorités marocaines à partir de ce jour 22 février à minuit. Cette décision sera évaluée tous les 15 jours. Plus d’infos sur https://t.co/NpODMt74HH pic.twitter.com/u64oobpop4 — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) February 22, 2021

Depuis le 19 janvier, l'accès au territoire du Maroc est suspendu pour les avions et des passagers en provenance d'Australie, du Brésil, d'Irlande et de Nouvelle-Zélande. Une liste qui comprend aussi l'Afrique du Sud, le Danemark et le Royaume-Uni.

Hier, le ministère de la Santé a indiqué que le consortium des laboratoires en charge de la veille génomique et du suivi des souches circulantes au niveau national annonce la détection de 21 nouvelles souches du variant anglais. Ainsi, le nombre total des cas de ce variant s’élève à 24 souches décelées à ce jour. Le dispositif de la veille génomique n’a détecté, à ce jour, aucun variant sud-africain ni brésilien sur le territoire national.