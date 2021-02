FMEJ : Une assemblée constitutive de la section à l'Oriental et une conférence nationale à Oujda

Le bureau exécutif de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) supervisera, vendredi, l'assemblée générale constitutive de sa section dans la région de l'Oriental, avec la participation des entreprises structurées d'Oujda, Berkane, Nador, Figuig et Guercif, a annoncé lundi la Fédération.

Cette section devra doter cette région d'un outil organisationnel efficace visant à promouvoir les conditions professionnelles, économiques et sociales des établissements médiatiques et des journalistes, a indiqué la FMEJ dans un communiqué.

La création d'une section de la FMEJ dans la région de l'Oriental s'inscrit dans le cadre de sa dynamique intense d'organisation et d'encadrement, et intervient au lendemain de la mise en place, mi-février courant, de trois sections dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, a précisé la même source.

En marge de cette assemblée générale constitutive, la fédération organisera, samedi à Oujda, une conférence nationale sur «Le rôle de la presse du Grand Maghreb dans l'intégration maghrébine», avec la participation de Seddik Maâninou, Khalil Hachimi Idrissi et Abdelhamid Jmahri. Cette conférence sera couronnée par «Nidaa Oujda» (l'appel d'Oujda, ndlr) pour un journalisme professionnel maghrébin unifié qui contribue à construire l'avenir au lieu de ruminer les rancunes du passé, précise le communiqué, ajoutant qu'une manifestation symbolique aura lieu aux frontières maroco-algériennes sous le signe «le rêve maghrébin».

Depuis juillet dernier à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de Casablanca, la FMEJ s'est engagée dans un nouveau cycle de travail structurel, de plaidoyer et d'encadrement avec une dynamique plus intense, tant au niveau central que régional, pour relever les défis que connaît la presse marocaine en raison des crises conjoncturelles et structurelles.