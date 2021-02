Le fils du milliardaire marocain Marc Lasry vise le Sénat américain

Alex Lasry, vice-président senior des Milwaukee Bucks et fils du maroco-américain Marc Lasry, a annoncé qu'il se présentera aux élections du sénat américain prévues en 2022. Démocrate, Alex Lasry, 33 ans, espère ainsi remplacer le républicain Ron Johnson dans le fauteuil de sénateur du Wisconsin. «Nous avons besoin d'une nouvelle façon de penser et d'une nouvelle perspective», a déclaré Lasry pour annoncer sa campagne dans une vidéo sur YouTube.

«Nous avons vécu trois chocs systémiques au cours des 20 dernières années : le 11 septembre, la grande récession (crise économique de 2008) et maintenant, cette pandémie. Et nous n’avons toujours pas réglé les choses.» Alex Lasry

Le natif de New York estime que «les valeurs progressistes sont bonnes pour les affaires» et envisage de «faire de ce modèle une réalité pour les entreprises et les travailleurs de [son] État».

Financièrement, Alex Lasry est soutenu par son père pour sa campagne. En 2019, le père issu d'une famille juive de Marrakech a été vu dans la ville ocre en compagnie de l’ancien président américain Bill Clinton.