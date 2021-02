Le Polisario s'offre une tribune dans Haaretz pour s'en prendre au Maroc

Le Front Polisario continue de mener une «guerre médiatique» contre le Maroc. Le mouvement séparatiste s’est offert une tribune dans le média israélien Haaretz pour critiquer la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Intitulé «Comment Biden peut annuler le sale accord de Trump avec le Maroc et Israël sur le Sahara occidental», la tribune signée Ali El Aallaoui, un «analyste, chercheur en géopolitique et docteur en droit international et relations internationales», affirme que «Trump a troqué le peuple sahraoui en guise de contrepartie au Maroc pour normaliser ses relations avec Israël. Mais Biden peut contester l'occupation de Rabat - et aider à libérer la dernière colonie d'Afrique».

Il rappelle aussi qu’«à ce jour, l'ONU tient à jour une liste de 17 territoires considérés comme non autonomes - territoires qui n'ont pas encore été décolonisés». «Tous, sauf un, sont des îles, dont la grande majorité est administrée par le Royaume-Uni (…) Le Sahara occidental est de loin le plus important en termes de population (582 000 habitants) et de superficie terrestre (266 000 km2)», ajoute-t-il.

Cet article publié par le média israélien n'est, d’ailleurs, pas son premier qui provoque des grincements de dents à Rabat. Dans une «analyse» publiér en décembre, le média avait fait le lien entre la «fortune» du roi et la «pauvreté» du Maroc.

Le Polisario et l’Algérie ne cessent, ces derniers mois, de fustiger le Maroc pour la normalisation avec l’Israël qualifié d’«ennemi sioniste», tout en tapant à la porte des médias israéliens. En novembre, la chaîne israélienne I24 news a invité le représentant du Polisario à Bruxelles, Abi Bouchray El Bachir, pour parler du Sahara et lancer un appel au pied à l’adresse d’Israël.