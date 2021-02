PAM : Démissions en cascade dans la région Beni Mellal-Khénifra

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) fait face à une vague de démissions dans la région de Beni Mellal-Khénifra, avec le départ de secrétaires provinciaux, ayant claqué la porte suite au limogeage du coordinateur régional du parti, Adil Barakat. Il s’agit de responsables du PAM à Beni Mellal, Fqih Bensaleh, Khouribga, Khénifra et Azilal.

Des sources du parti ont confié à Alyaoum24 que la décision a été prise «malgré l'intervention de la présidente du conseil national, Fatima Zahra Mansouri, qui jouit d'un grand respect et appréciation parmi les militants du parti dans la région de Beni Mellal-Khénifra». Les composantes du parti dans la région ont ainsi exprimé leur «surprise» face aux «tentatives» du président de la région Ibrahim Moujahid de «coopter et imposer des noms qui n’appartiennent pas et ne croient pas au projet sociétal du PAM» pour les présenter lors des prochaines élections.

«La plupart des membres du conseil national dans la région s’apprêtent même à geler leur adhésion si la situation perdure, surtout avec le vide provoqué par la limogeage du secrétaire régional.»

Cette vague sera marquée, dès cette semaine, par la démission de 8 parlementaires du parti dans la région, et d’autres leaders, qui estiment que les «bases doivent décider dans les listes des candidats et non pas la direction nationale» de la formation politique.

De son côté, le secrétaire général du PAM ne veut rien lâcher. Dans un communiqué diffusé ce lundi, Abdellatif Ouahbi a confirmé qu’Amine El Hassini a été nommé secrétaire régional du PAM dans la région de Beni Mellal-Khénifra, confirmant ainsi le limogeage, décidé jeudi, d’Adil Baraka.