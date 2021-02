Data journalisme au Maroc : DW Akademie publie son guide en collaboration avec Yabiladi

La Deutsche Welle Akademie a lancé, en octobre, une série des formations sous le nom de «Fake News à l’épreuve des faits» à destination de journalistes et programmateurs au Maroc. Ce projet a été prolongé grâce à un site dédié qui s’adresse désormais à tout journaliste curieux d’en savoir plus sur le data journalisme.

Ainsi, la plateforme comprend un guide pour «tout savoir sur le droit d’accès à l’information au Maroc». Intitulé «Droit d’accès à l’information au Maroc» et disponible en arabe et en français, il a été réalisé par La Deutsche Welle Akademie et la réda.

Le nouveau site, en ligne depuis quelques mois, propose aussi des tutoriels, présentés par la journaliste et formatrice libanaise Sara Hteit destinés à «apprendre les premiers pas du data journalisme» en s’inspirant d'exemples de reportages. Ces tutoriels proposent notamment un tour d’horizon des applications pour visualiser les données.

Cette plateforme propose également des «data stories» réalisées par les participants à la formation, qui se sont penchés sur les effets de la pandémie de coronavirus au Maroc, qu’ils soient économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires.

Enfin, des «Expert sessions» donnent la parole à des experts en droit à l’information, des data-journalistes de renom et des programmateurs qui «livrent les secrets de leur savoir-faire».