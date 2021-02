Covid-19 : Le SII priorise l’Inde, l’approvisionnement du Maroc en Covishield impacté ?

Le Serum Institute of India a appelé, dimanche, ses clients internationaux a faire preuve de «patience» quant à leur approvisionnement en Covishield, le vaccin produit par le laboratoire sous licence d’AstraZeneca. «Chers pays et gouvernements, alors que vous attendez les fournitures de Covishield, je vous demande humblement d’être patient», a annoncé dans un tweet son PDG Adar Poonawalla.

Le responsable a expliqué que le Serum Institute of India «a été chargé de donner la priorité aux besoins énormes de l’Inde et, parallèlement, à équilibrer les besoins du reste du monde». «Nous faisons de notre mieux», a-t-il conclu.

Dear countries & governments, as you await #COVISHIELD supplies, I humbly request you to please be patient, @SerumInstIndia has been directed to prioritise the huge needs of India and along with that balance the needs of the rest of the world. We are trying our best.