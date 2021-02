Ligue des Champions : Le match Wydad- Kaizer Chiefs se jouera finalement au Burkina Faso

La Fédération burkinabè de football a accepté, dimanche, d’accueillir le match Wydad Casablanca-Kaizer Chiefs comptant pour la phase de groupes de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football (CAF). Selon la chaîne Arryadia, cette rencontre aura finalement lieu le 28 février au Burkina Faso.

L’annonce met ainsi fait au feuilleton suite à la demande de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à la CAF de reporter ou de déplacer cette rencontre évoquant la crainte du nouveau variant sud-africain du coronavirus, le royaume ayant auparavant interdit l’accès à son territoire aux vols en provenance de l'Afrique du Sud.

Samedi soir, la FRMF a demandé à l’instance panafricaine un délai supplémentaire de 24h pour trouver un lieu pour ce match, trois jours après que la Fédération d'Egypte de football (EFA) a annoncé qu’elle n’accueillera plus cette rencontre. Un peu plus tôt, la CAF a donné un nouvel ultimatum à la fédération marocaine pour trouver un pays neutre devant abriter le match retour entre le Wydad et le Kaizer Chiefs, qui devait se dérouler le 13 février à Casablanca.