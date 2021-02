Covid-19 au Maroc : 207 nouvelles infections, 6 décès et 7 937 cas actifs jusqu'à ce dimanche

Jusqu’à 17h ce dimanche, 207 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 481 155 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Le royaume a recensé 621 nouvelles guérisons, portant à 464 664 le nombre total, avec un taux de rémission de 96,6%. Les chiffres de la vaccination n'ont pas changé par rapport à hier.

En revanche, 6 morts sont à déplorer, portant à 8 554 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,8%. 2 de ces décès ont été enregistrés à Casablanca-Settat, 1 à Rabat-Salé-Kénitra, 1 à Marrakech-Safi 1 à Souss-Massa et 1 à Drâa-Tafilalet.

Le Maroc compte désormais 7 937 cas actifs sous traitement. 417 patients restent dans un état critique (dont 21 nouveaux cas lors des dernières 24h) tandis que 32 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 13,2%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 96 infections : 79 à Casablanca, 5 à El Jadida, 4 à Mohammedia, 4 à Nouaceur, 3 à Berrechid et 1 à Mediouna. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra avec 37 nouveaux cas : 10 à Kénitra, 9 à Skhirat-Témara, 6 à Salé, 5 à Rabat, 3 à Khemisset et 3 à Sidi Kacem.

L’Oriental suit avec 18 cas : 7 à Oujda-Angad, 5 à Nador, 3 à Driouch, 2 à Berkane et 1 à Jerada. De plus, 17 nouvelles infections ont été recensées à Marrakech-Safi : 11 à Marrakech et 6 à Safi.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a enregistré, pour sa part, 14 cas : 7 à M'Diq-Fnideq, 5 à Tétouan, 1 à Tanger-Assilah et 1 à Chefchaouen. Souss-Massa a recensé, de son côté, 12 cas : 7 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 4 à Inzegane-Ait Melloul et 1 à Chtouka Ait Baha.

Il s’agit également de 4 cas confirmés à Laâyoune-Sakia El Hamra (3 à Laâyoune et 1 à Tarfaya), 3 cas recensés dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab) ainsi que 3 infections enregistrées à Fès-Meknès (2 à Taza et 1 à Fès). Enfin, Beni Mellal-Khénifra a enregistré 2 nouveaux cas (1 à Beni Mellal et 1 à Fqih Bensaleh) tandis qu’une infection a été confirmée à Ouarzazate (Drâa-Tafilalet).

De ce fait, la région de Guelmim-Oued Noun n’a enregistré aucun cas entre samedi et dimanche.