Wydad-Kaizer Chiefs : La FRMF demande à la CAF un nouveau délai de 24 heures

Alors que son ultimatum pour organiser le match Wydad-Kaizer Chiefs expire ce dimanche à minuit, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a demandé à la Confédération africaine de football (CAF) un nouveau délai de 24 heures pour trouver un pays neutre devant abriter la rencontre.

Quelques heures auparavant, la CAF a accordé un délai supplémentaire au Maroc en l’informant, qu’à défaut de réception de sa réponse confirmant le lieu, «le cas sera soumis à la commission compétente pour examiner la possibilité d'annuler le match et le considérer 2-0 en faveur de l'équipe visiteuse».

«Nous sommes dans l'obligation de vous signifier pour la seconde fois que les autorités des pays neutres ne fonctionnent pas le week-end, et que par conséquent cette date limite fixée n'est pas réaliste», indique la lettre adressée par la FRMF à la CAF. «Nous nous proposons de vous répondre avant lundi 22 février 2021 à minuit, de sorte à remplir les conditions que vous avez fixées», ajoute-t-elle.

La lettre de la FRMF souligne, par ailleurs, que l’instance marocaine attend de la CAF une «coopération plus globale et participative en relation avec la nature des difficultés». Elle dit s’attendre à être informée sur les discussions de la CAF avec la Fédération d’Afrique du Sud sur leurs clubs engagés, «de faire participer à cette problématique les autres Fédérations pour avoir leurs avis» et d’être «informer si la CAF a modifié son plan d'action médical suite aux évolutions du Covid-19».

Pour rappel, le Maroc avait demandé à la CAF de reporter ou de déplacer ce match, évoquant la crainte du nouveau variant sud-africain du coronavirus. Le royaume avait auparavant interdit l’accès à son territoire aux vols en provenance de l'Afrique du Sud.