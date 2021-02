Bono, Munir et En-nesyri boostent la popularité du FC Séville au Maroc

Munir El Haddadi, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri. / DR

Les fans de FC Séville au Maroc ont augmenté de «façon exponentielle» au cours de la dernière année. Les interactions ont «une croissance significative ces derniers mois», notamment depuis le Maroc, coïncidant avec l'émergence de Bono et En-Nesyri et le changement de nationalité sportive par Munir, a déclaré José Ángel Risco, responsable des réseaux sociaux au FC Séville.

Interrogé par l’agence espagnole EFE vendredi, le responsable a assuré que 28% des abonnés du club de football sur YouTube viennent du Maroc. Les Marocains représentent aussi 6% des abonnés sur les réseaux sociaux, a-t-il ajouté.

Avec un rôle de premier plan de trois internationaux marocains dans l'équipe espagnole, «le club de Séville [est] très suivi dans le royaume alaouite, pays traditionnellement ‘fou’ du football espagnol bien que les sympathies étaient exclusivement partagées entre Barcelone et le Real Madrid», note EFE.

Parmi les joueurs, on peut citer Yacine Bounou, Youcef En-Nesyri et l'ailier Oussama Idrissi. Mais ce dernier prêté à l'Ajax Amsterdam lors du Mercato hivernal, jusqu'en janvier. Enfin, l'attaquant madrilène Munir El Haddadi, qui a marqué 22 buts avec le maillot de Séville depuis son arrivée il y a deux ans, est désormais comptabilisé comme international marocain. «Il a récemment reçu l'accord de la FIFA pour représenter le Maroc dans les compétitions internationales», ajoute l’agence.

«La performance de Bono, En-Nesyri et Munir est très importante pour nous introduire sur ces marchés», a insisté José Ángel Risco, qui a révélé que «l'Algérie et le Qatar» emboitent le pas au Maroc, en nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux issus de pays musulmans et arabes.

Le responsable des réseaux sociaux au FC Séville a enfin annoncé que le club s’apprête à rouvrir ses comptes en français, pour s’adresser également aux fans marocains.