Urbansox choisit une championne de tennis handisport comme égérie

La marque marocaine de chaussette UrbanSox a choisi Najwa Awane, championne nationale de tennis en fauteuil roulant, comme égérie. «Est-vous prêts pour ce qu’elle est devenue ? Etes-vous prêts pour ce que vous devenez ? Etes-vous prêts pour votre prochaine meilleure saison ? Pas de poussière de fée à saupoudrer, pas de portion ou baguette magique. Juste des femmes fortes et résistantes. Êtes-vous prêt à être vous-même sans aucune excuse ?», indique le message accompagnant la vidéo promotionnelle annonçant cette collaboration entre l’athlète et la marque casablancaise.

En 2008, Najwa Awane a été mordue par un pitbull, au niveau des membres inférieurs. Transférée à hôpital, elle a été victime d’une erreur médicale qui a nécessité une amputation. Mais elle devient, des années plus tard, championne nationale, africaine et arabe de tennis sur fauteuil roulant, grâce à sa persévérance et détermination.

Partie en Turquie le 8 mars pour un stage d’entraînement censé la préparer à représenter le Maroc aux Jeux paralympiques, la sportive âgée de 22 ans s’était retrouvée bloquée dans ce pays pendant plus de trois mois comme le relatait Yabiladi.

UrbanSox est une marque et une boutique en ligne créées par le Marocain Zoubeir Chatri.