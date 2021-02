Deux députés d’origine marocaine entrent au Parlement catalan

La liste des 135 députés au Parlement de la Catalogne est désormais connue. Les élections organisées le 14 février dans la région ont permis à deux hispani-marocains de remporter leurs sièges au sein de l’institution législative.

Le scrutin du dimanche dernier a souri à Mme Najat Driouech Ben Moussa et à Chakir El Homrani, deux militants politiques à la carrière confirmée. La première, native d’Assilah en 1981, effectue ainsi sa deuxième expérience en sa qualité de députée. El Homrani, né en 1979 à Barcelone, a déjà eu un mandat au Parlement catalan et était ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Famille dans le gouvernement du dernier président de la région, Quim Torra.

Les deux élus appartiennent à la même formation politique, la Gauche républicaine catalane, parti qui ne cache pas ses ambitions indépendantistes. Bien avant le referendum d’indépendance de la région du 1er octobre 2017, une partie de la communauté marocaine installée dans la province a été séduite par les initiatives prises en sa faveur par les partis défendant la rupture avec l'Espagne.

Najat Driouech et Chakir El Homrani auront en face d’eux les onze députés du parti d'extrême droite Vox, connu pour son hostilité à l’immigration et l’islam.