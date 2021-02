Un rassemblement à Paris pour le 10ème anniversaire du Mouvement du 20 février

Des associations marocaines basées en France, soutenues par des ONG françaises, organisent ce samedi un rassemblement à Paris pour commémorer le 10ème anniversaire du Mouvement du 20 février (M20F), selon un communiqué reçu par Yabiladi.

«Il est urgent de dire que nous n’oublions pas, que nous n’acceptons pas, que nous sommes toujours présents, pour soutenir les aspirations du peuple marocain à la liberté, à la dignité, à la justice sociale et à la fin du despotisme, pour exiger le respect du droit d’expression, l’arrêt de toutes les poursuites et la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion.»

Les manifestants, attendus à 14 heures, place de la République, exprimeront «leur volonté de rupture avec le Maroc makhzénien hérité d’un autre âge, autour de trois slogans phares criés à pleine gorge, Liberté, Dignité, Justice sociale», ajoute le communiqué. Des exigences derrière lesquelles «se décline tout un cahier de revendications, pour une nouvelle constitution et la fin de la tyrannie, contre la corruption, l’enrichissement frauduleux et le pillage des richesses, pour la libération des prisonniers politiques et d’opinion et l’arrêt des détentions arbitraires, pour l’abolition des lois sécuritaires et de la Charte visant à libéraliser l’enseignement, pour l’accès gratuit aux services sociaux et une politique d’emploi, d’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de vie, etc».

L’appel à manifestation est signé par FreeKoulchi Paris, l’AMDH- Paris, l’association de défense des droits de l’Homme au Maroc (Asdhom), l’association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Collectif des Amazighs de France, le Comité de soutien au mouvement rifain (CSMR- Paris) et l’Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire Vivante. Elles sont soutenues par d’autres ONG, comme la Ligue des droits de l’Homme (LDH), Attac, Mrap, Cedetim, CRLDHT, FTCR, IDD, et l’Union syndicale Solidaires, entres autres.