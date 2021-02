Le Maroc produit annuellement environ 140 000 tonnes de plantes aromatiques et médicinales

Le Maroc dispose d'une richesse végétale très variée avec environ 4 200 espèces, dont 600 plantes aux propriétés médicinales et aromatiques, ce qui place le royaume au deuxième rang au niveau mondial après la Turquie, a indiqué le directeur de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA), Abdelkhalek Farhat.

Le Maroc produit annuellement environ 140 000 tonnes de ces plantes qui font l'objet d'une attention croissante en raison de leur utilisation dans plusieurs domaines, a précisé Abdelkhalek Farhat dans un entretien à la MAP. Au niveau des exportations, le Maroc occupe le 12e rang mondial, avec 52 000 tonnes de plantes et 5 000 tonnes d'huiles principalement destinées à l'Europe et à l'Amérique, a fait savoir le directeur de l'ANPMA.

La filière offre environ 500 000 jours ouvrés par an, a-t-il souligné. Cependant, malgré les efforts consentis, le secteur fait face à une série de contraintes liées notamment à la valorisation et à la commercialisation, a-t-il fait remarquer, relevant qu'une bonne partie des plantes est valorisée à l'étranger, ce qui fait perdre au pays une valeur ajoutée importante.

En outre, l'impact du changement climatique et la forte pression sur les ressources ont contribué à l'extinction de plusieurs espèces de plantes, constat auquel s'ajoute la non-maîtrise des techniques de production, de transformation et de valorisation, ainsi que le manque de coordination de la recherche scientifique au niveau national, a-t-il regretté.

Pour promouvoir cette filière, une stratégie a été élaborée avec le but d'encourager la recherche scientifique et le développement du créneau des plantes médicinales et aromatiques, à travers la préservation et la durabilité des ressources naturelles via des programmes de recherche sur la domestication et la culture.

Cette stratégie, qui s'appuie sur la loi 111-12 portant création de l'Agence, vise également à réaliser des thèmes de recherche qui répondent aux préoccupations des industriels, a-t-il expliqué. Elle ambitionne ainsi d'ériger la filière des plantes médicinales et aromatiques en un secteur industrialisé et moderne avec une valeur ajoutée axée surtout sur les volets médical et aromatique.