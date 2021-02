Mondiaux de ski alpin : Le Maroc qualifié pour la phase finale

L'équipe nationale de ski alpin s'est qualifiée jeudi pour la phase finale des championnats du monde, qui se tiennent à Cortina en Italie (8-22 février).

La sélection nationale a empoché son billet pour la phase finale, prévue ce vendredi, grâce au skieur Yassine Aouich, qui a occupé une place honorable parmi les 100 athlètes engagés dans la phase éliminatoire de cet évènement mondial, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de ski et sports de montagne (FRMSSM).

La délégation marocaine qui représente le Maroc à ces mondiaux est composée de Yassine Aouich et Mehdi Id Yahya, en plus du président de la Fédération, Hicham Aït Ouarchikh, et de son vice-président, Noureddine Bouchaâl.

Cet exploit est le premier du genre dans les annales de la Fédération, après la qualification du Maroc à deux reprises aux championnats du monde en Suède (2019) et en Italie, conclut la même source.