Désintox : La Zambie a-t-elle décidé de fermer son consulat à Laâyoune ?

Des médias algériens, comme la télévision publique algérienne et le journal Echaab, et des relais médiatiques du Polisario ont largement médiatisé, hier, une fake news selon laquelle la Zambie va fermer son consulat à Laâyoune. Ils ont ainsi repris une information relayée par l’agence Algérie Presse service (APS), qui a cité un communiqué de presse du gouvernement zambien. Ainsi, selon ces sources, «cette fermeture intervient moins de quatre mois après la décision de l'ouvrir, qui a été qualifiée d'acte de violation du droit international et de la Charte de l'Union africaine». L’APS en profite pour rappeler l’exemple du «Rwanda avant de revenir sur sa décision».

Pour l’agence algérienne, il s’agit de «la deuxième décision similaire après celle du Burundi le 23 janvier 2021». Et de rappeler qu’à la base, «la décision d’ouverture d’un consulat à Laâyoune par la Zambie a choqué le continent africain en raison de sa violation du droit international, d'une part, et de la Charte fondatrice de l'Union africaine, d'autre part, surtout que le pays exprime depuis longtemps sa solidarité avec la RASD et la lutte du peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination et à l'indépendance».

L’APS en a profité pour décocher des flèches en direction du Maroc. «Certains des pays ont ouvert des consulats sur les terres sahraouies occupées sans avoir des ni citoyens ni d’intérêts économiques pour leurs ouvertures», fustige-t-elle, en ajoutant que «plusieurs voix politiques, diplomatiques et des droits de l'homme ont confirmé que le Maroc a payé de l'argent pour l'ouverture de consulats à Dakhla et Laâyoune».

Des démentis officiels de la Zambie et du Burundi

Le démenti officiel de cette information n’a pas tardé. Jeudi, le ministère zambien des Affaires étrangères a démenti la fermeture de son ambassade et son consulat au Maroc. «Le ministère des Affaires étrangères de la République de Zambie souhaite confirmer que l'ambassade de Zambie à Rabat au Royaume du Maroc et son consulat à Laâyoune continuent de faire partie des missions diplomatiques de la Zambie», indique-t-il dans un communiqué. «Toute information contraire concernant le statut des deux postes diplomatiques doit donc être considérée comme fausse», assure la même source.

Le département souligne que «les deux postes ont été inaugurés en octobre 2020 et sont occupés par une équipe de diplomates zambiens. «Le ministère souhaite profiter de cette occasion pour informer qu’afin de maximiser les avantages des deux missions, l'accès du public et les effectifs de la mission à Rabat et du consulat de Laâyoune seront améliorés une fois la pandémie de la Covid-19 apaisée», ajoute-t-il.

La diplomatie zambienne rappelle enfin que ses représentations diplomatiques au Maroc «supervisent le bien-être de plus de 300 étudiants zambiens qui étudient actuellement dans diverses régions» du royaume.

De plus, après avoir annoncé sa fermeture pour «des raisons stratégiques et de réciprocité», le Burundi est revenu immédiatement sur sa décision concernant son consulat général à Laâyoune. Jeudi, Bujumbura a d'ailleurs réitéré «le maintien de sa représentation consulaire à Laâyoune au Royaume du Maroc», précise sa diplomatie sur son compte Twitter.