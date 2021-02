Andreas Schieder choisi à la tête de l’intergroupe sur le Sahara occidental au Parlement européen

Nouveau rebondissement au sein de l'intergroupe sur le Sahara occidental au sein du Parlement européen. L’instance s’apprête, ce vendredi, à élire l’Autrichien Andreas Schieder, chef du groupe du Parti social-démocrate (SPÖ), rapporte le porte-parole de la délégation de ce parti au Parlement européen, dans un communiqué.

«Le conflit du Sahara Occidental dure depuis plus de 40 ans et la population sahraouie a vécu tout aussi longtemps sous l'occupation marocaine et dans des conditions humanitaires intolérables», a déclaré le nouveau président de l’intergroupe pour le Sahara occidental.

«L'ONU et l'UE ne doivent plus oublier le peuple du Sahara occidental.En tant que président de l'intergroupe (...) je travaillerai pour faire en sorte que l'UE mène les efforts internationaux pour résoudre le conflit.» Andreas Schieder

L’élu du SPÖ plaide pour «augmenter la pression sur le Maroc, par exemple lorsqu'il s'agit d'aide économique ou de droits de pêche». «La politique d’occupation et de colonisation illégales doit cesser. La mission de l'ONU, la MINURSO, doit être élargie pour un règlement durable du conflit. De plus, nous devons enfin obtenir un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui», ajoute-t-il.

En décembre, l’intergroupe a été secoué par la démission surprise de son président, l'eurodéputé social-démocrate allemand Joaquim Schuster. Dans un communiqué, il a expliqué son départ intervient suite à l’annonce de la fin du cessez-le-feu par le Front Polisario, une mesure qu'il a considéré comme une «erreur stratégique».

L'intergroupe pour le Sahara occidental comprend 75 députés européens de cinq groupes politiques différents (PPE, S&D, Verts, Renew et Die Linke).