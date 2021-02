Mustapha Ramid appelle à «plus d'efforts» pour les lois bloquées au Parlement

Le ministre d'État chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement a appelé, jeudi, à des efforts supplémentaires pour le reste de cette dernière année législative pour étudier et voter les projets de loi restants. Cité par le site du parti, Mustapha Ramid a particulièrement insisté sur les textes qui «ont été déposés au Parlement depuis longtemps» et qui «sont d'une grande importance dans l'amélioration de la production législative nationale».

Il a cité à cette occasion les projets de loi sur la grève, d’amendement du Code pénal, le code de la presse et de l'édition, ainsi que la loi relative à la couverture médicale de base. Le ministre d’Etat a également appelé à l’accélération du processus législatif concernant le projet de loi organique relative à la spécification des conditions et des procédures pour l'inconstitutionnalité des lois.

Mustapha Ramid a plaidé pour la poursuite de l’interaction positive avec les divers mécanismes parlementaires qui supervisent le travail du gouvernement, d'une manière qui favorise le renforcement institutionnel, constitutionnel et démocratique du Maroc.

Quant au bilan, il a précisé que le Parlement a approuvé 28 projets de loi et 4 propositions de loi, alors que le gouvernement a interagi avec le Parlement, en répondant à 467 questions orales et à 1 870 questions écrites en 2020. L’exécutif a également fourni des explications et des données concernant cinq problèmes généraux et urgents qui ont nécessité de les mettre en évidence et d'en informer l'opinion publique nationale à leur sujet, en accord avec la Chambre des représentants, a-t-il conclu.