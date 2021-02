Simon Haim Skira choisi par le PAM comme candidat aux prochaines élections à Casablanca

Le parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a annoncé, jeudi, son intention de choisir le président de l'Association d’amitié Israël-Maroc Simon Haim Skira, parmi ses candidats aux prochaines élections. Dans une déclaration à l’agence Anadolu, Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du parti a confirmé l’information, en expliquant que le Franco-marocain candidatera sous les couleurs du PAM aux élections régionales prévues pour cette année.

«C'est un citoyen marocain de confession juif et c'est son droit de se présenter aux élections. Cela n'a rien à voir avec la normalisation», a assuré le secrétaire général du Tracteur, balayant d’un revers de main les accusations portées à l’encontre du PAM suite à ce choix. «Les négociations entre les deux parties ont progressé après la session qui a réuni, la semaine dernière, le secrétaire général du parti, accompagné de Mehdi Bensaid (membre du Bureau politique du PAM, ndlr) et Simon Haim Skira», écrit Adare.

Contacté, celui qui occupe également la fonction de secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain (FFJM) a expliqué au média avoir choisi de se présenter à Casablanca, ville où il a passé son enfance et une partie «inoubliable» de son adolescence et qu’il «connaît très bien». Il a également fait part de sa volonté d’«avoir un rôle dans ces grands efforts consentis par le Maroc» et de «mettre [ses] expériences et connaissances à la disposition» du pays.