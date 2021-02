Critiqué après la normalisation, le PJD crée un comité de soutien au peuple palestinien

Le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a décidé, lors de sa réunion hebdomadaire, de «créer un comité central permanent qui opérerait sous sa supervision pour soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour obtenir ses droits inaliénables».

Cette décision, selon la formation, s’inscrit dans le cadre des «positions cohérentes du Parti de la justice et du développement vis-à-vis de la question palestinienne, fondées sur un soutien permanent au peuple palestinien et sur l’affirmation continue de son droit d’établir son Etat indépendant, avec comme capitale Al-Qods et avec le droit au retour». Dans son communiqué, le secrétariat a réitéré son rejet des «violations de l’occupation israélienne contre la Palestine, y compris la démolition de maisons, l’expansion des colonies et le travail sur la judaïsation de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa». La présidence et la composition de ce comité seront annoncées ultérieurement.

Cette annonce prend l’allure d’une tentative du PJD de rassurer sur sa position concernant la question palestinienne, après les critiques auxquelles il s’est confronté suite à la signature par son secrétaire général, Saâdeddine El Othmani en sa qualité de chef du gouvernement, de la déclaration de normalisation avec Israël. La semaine dernière, l’adhésion du PJD au sein du Groupe national de travail pour la Palestine a été gelée pour cette même raison.