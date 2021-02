Maroc Telecom : Des bénéficies à plus de 6 MMDH en 2020

Le groupe Maroc Telecom a réalisé, au terme de l'année 2020, un résultat net part du groupe (RNPG) de plus de 6 milliards de dirhams (MMDH), en légère baisse de 0,4% (à base comparable) par rapport à 2019, selon les résultats consolidés du Groupe publiés vendredi. Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du groupe a atteint à cette date 19,1 MMDH, en hausse de 0,9% (+0,5% à base comparable), indique le groupe dans un communiqué.

Le taux de marge d'EBITDA ajusté s'est établi à 51,9%, en hausse de 0,1 point (+0,7 point à base comparable), grâce à une gestion rigoureuse des coûts, ajoute la même source. S'agissant du résultat opérationnel (EBITA) ajusté du groupe, il s'est élevé à près de 11,6 MMDH, en croissance de 0,8% (à base comparable), grâce à la progression de l'EBITDA, et le taux de marge d'EBITA ajusté s'est établi à 31,5%, en hausse de 0,5 point à base comparable.

Le communiqué fait, en outre, état d'investissements hors fréquences et licences en baisse de 38,3% sur un an, relevant que ces investissements ont été adaptés au contexte de crise sanitaire et orientés vers la forte demande en accès Internet Fixe, les extensions des infrastructures Data, et la qualité de service. «Ils représentent 9,0% du chiffre d’affaires, soit un niveau conforme avec l’objectif annoncé sur l’année», précise Maroc Telecom.

«Sur l’année 2020, le Groupe Maroc Telecom affiche des résultats opérationnels conformes aux objectifs. Grâce aux efforts continus de maîtrise des coûts et aux multiples innovations, le Groupe maintient ses marges, démontrant ainsi sa résilience et sa forte capacité à s’adapter aux conditions imposées par une crise sanitaire et économique inédite», a déclaré, à cette occasion, le Président du Directoire du Groupe Maroc Telecom, Abdeslam Ahizoune.

«Au Maroc, malgré les effets de cette crise et une forte pression concurrentielle, les investissements importants réalisés dans le Très Haut Débit confortent son leadership et sa position d’opérateur pionnier», a-t-il dit.