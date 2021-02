Al Hoceima : Les travaux de restauration du site archéologique Al Mazamma achevés

Les travaux de réhabilitation et de restauration du site archéologique Al Mazamma ont été achevés récemment, ce qui devrait renforcer la dynamique touristique et culturelle de la province d'Al Hoceima.

La cérémonie d'achèvement des travaux s'est déroulée en présence notamment de la directrice provinciale de la culture à Al Hoceima, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et des représentants du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (département de la culture) et de la direction régionale de la culture à Tanger-Tétouan Al Hoceima.

Les travaux de réhabilitation et de restauration de ce site archéologique, situé à la commune d'Ajdir à Al Hoceima, portaient sur la porte nord (Bab Al Marsa), le mur, la tour sud et le mur nord-ouest, ainsi que la forteresse.

Ce site archéologique vient s'ajouter à un ensemble de monuments et sites historiques de la province d'Al Hoceima qui ont été réhabilités et restaurés dans le cadre du programme de développement spatial «Al Hoceima Manarat Al Moutawassit». Ces projets concernent notamment le site archéologique Badis, Kelaat Arbaa Taourirt, la Kasbah de Snada et la forteresse Torres d'Alcala à Bni Boufrah.

Le coût global des travaux de restauration et de réhabilitation de ces sites archéologiques et historiques, réalisés en partenariat entre le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (département de la Culture) et le ministère de l'Intérieur, s'élève à environ 32 millions de dirhams.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la valorisation du produit culturel national et la mise en valeur du patrimoine matériel, compte tenu de l'importance de ces monuments dans la promotion du rayonnement civilisationnel du royaume.