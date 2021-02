Attijariwafa bank et l'AMCI signent une convention dédiée aux talents africains

Le groupe Attijariwafa bank (AWB) et l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) ont signé, jeudi, une convention de partenariat dédiée aux talents africains et à la promotion de l'excellence à l'échelle du Continent. «Ce rapprochement entre les deux institutions traduit leur volonté de contribuer activement à l'essor du continent, à travers des actions structurantes, orientées vers le développement des compétences des jeunes, leur éducation et leur insertion professionnelle», indique AWB dans un communiqué.

Cette convention de partenariat s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre des grands axes de la volonté royale qui prône la création de synergies autour de l'accompagnement de la jeunesse africaine, qui constitue une richesse inestimable pour le continent, relève la même source.

«Le groupe AWB et l'AMCI ont l'intime conviction que les entreprises africaines doivent appuyer la jeunesse, en lui permettant de jouer pleinement son rôle comme un réel vecteur de développement et de croissance», souligne le communiqué, faisant savoir que les deux établissements ont mis en place un agenda de collaboration, qui leur permettra de structurer leurs actions communes autour de l’amélioration des capacités des jeunes.

Il s'agit, dans ce sens, du développement de l’insertion professionnelle des jeunes étudiants étrangers, boursiers de l'AMCI, à travers des recrutements réalisés au sein d'AWB au Maroc, le développement de synergies autour de la plateforme «Morocco-Alumni» lancée en décembre 2019 par l'AMCI et la création d'une dynamique intellectuelle auprès des étudiants, avec l'organisation d'ateliers d'accompagnement, conférences et tables rondes sur des thématiques d'actualité à l’échelle continentale.

Plusieurs actions sont également prévues dans le cadre de la convention de partenariat, qui permettront au groupe AWB et à l'AMCI de «créer une dynamique positive autour de la montée en compétences des jeunes et le développement de leurs aptitudes professionnelles», conclut le communiqué.